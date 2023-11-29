Убийство россиянки и ее дочери в Турции: что известно о трагедии

28 ноября полицейский патруль обнаружил тела женщины и девочки в турецком городе Бодрум. Погибшей оказалась российская модель Ирина Двизова и ее дочь. Рассказываем, что известно о происшествии на данный момент.

Тела нашли в простынях

Тела обнаружили на обрывистом склоне в провинции Мугла в районе Ичмелер. Они были обернуты в простыни и связаны веревкой. Согласно информации СМИ, Двизова и ее дочь скончались от огнестрельных ранений, которые были нанесены из пистолета.

Издание Anterhaber сообщало, что женщина работала в Турции моделью. Она участвовала в рекламных съемках люксовых площадок и брендов одежды в Бодруме, Стамбуле и Каппадокии. О пропаже Ирины и ее ребенка друзья накануне заявляли в полицию.

Подозреваемый в убийстве

Основным подозреваемым в двойном убийстве считают бывшего мужа Двизовой Андрея Кушлевича. Как сообщало РИА Новости, он находится в базе розыска МВД РФ — его внесли в нее задолго до случившейся трагедии по статье 313 УК РФ о побеге из-под ареста, отмечает RT.

Соцсети

Как рассказывал сын Двизовой Давид, женщина не позволяла мужчине общаться с одной из дочерей. По его словам, отчим сидел в тюрьме за кражу бриллианта и имеет литовское и французское гражданство. Раньше Кушлевич якобы работал телохранителем у украинского олигарха.

Соседка Ирины также рассказывала газете «Известия», что у Андрея был запрет на приближение к Ирине и дочери от турецкой полиции. Причину такого решения правоохранительных органов она не назвала. РИА Новости также сообщало, что Двизова пыталась лишить Кушлевича родительских прав.

Реакция властей