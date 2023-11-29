В Крыму подсчитали сумму ущерба от урагана

Ураган и шторм нанесли инфраструктуре Крыма ущерб, который уже превысил 1,3 миллиарда рублей. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

По его словам, подсчет ущерба продолжается, но уже подтвержден ряд данных.

«По состоянию на текущее время, в соответствии с информацией исполнительных органов, уже подтвердился ущерб в размере 1 миллиард 349 миллионов 27 тысяч 825 рублей», — пояснил Константинов на заседании крымского парламента.

27 ноября на Черноморское побережье России обрушился шторм со скоростью ветра до 144 км/ч. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что шторм на полуострове Крым стал самым сильным за всю историю наблюдений.

Из-за непогоды в Крыму были эвакуированы более 300 человек, около 500 тысяч местных жителей остались без света, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки — Евпатория. Глава администрации Евпатории Елена Демидова сообщила, что из-за непогоды подтопило дома у побережья.