Появились подробности об обнаружении бездыханным экс-жениха Волочковой

Следствие исключает версию о расправе в СИЗО «Матросская Тишина» над Сергеем Кузнецовым, бывшим женихом балерины Анастасии Волочковой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Он был в камере один, следов насилия или борьбы нет. Предварительная версия — он сам принял решение уйти из жизни. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения в изоляторе.

Кузнецова обнаружил бездыханным вернувшийся сокамерник днем 28 ноября и сразу же вызвал сотрудников СИЗО.

Эту информацию опроверг адвокат Александр Бенхин, однако позже жене Кузнецова, приехавшей на очную ставку с ним, сообщили о ЧП.

18 мая стало известно об аресте Кузнецова за избиение жены. Ему вменялась статья 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»).