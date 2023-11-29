Ветер опрокинул рождественскую елку рядом с Белым домом

Об этом сообщает CBS. Уточняется, что ветер повалил дерево еще днем 28 ноября, его до сих пор не удалось поднять. Национальная служба парков не уверена, что елку удастся сохранить, ее состояние пока не смогли оценить.

Вместе с тем планы по торжественному зажжению огней на елке сохраняются. Ранее глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что ущерб, нанесенный полуострову из-за непогоды, по состоянию на 18:00 28 ноября достиг суммы в размере 490 миллионов рублей. До этого в центре погоды "Фобос" рассказали, что снегопад, накрывший Москву 27 ноября, стал самым сильным в этом месяце за последние 11 лет. Высота снежного покрова составила 21 сантиметр.