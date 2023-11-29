Раскрыты детали убийства россиянки с дочерью в Турции

Россиянка Ирина Двизова и ее дочь Даяна были застрелены, а их тела перевезены в пригород турецкого Бодрума. Детали убийства раскрыл Telegram-канал Shot.

© pixabay.com

Как предполагает следствие, они могли быть убиты на арендуемой вилле. По предварительным данным, преступник завернул тела в простыни, погрузил в автомобиль и вывез за город. Позже их нашли на склоне у дороги к бухте Тавшанбурну в трех метрах друг от друга. На телах жертв были огнестрельные ранения.

По одной из версий, к убийству может быть причастен бывший муж Двизовой — гражданин Финляндии. Сейчас его разыскивают все службы.