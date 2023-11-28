Тела россиянки и ее дочери нашли в Бодруме

Два женских тела, предположительно гражданок России, найдены в районе города Бодрум. Об этом сообщила телекомпания NTV со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, тела 40-летней женщины и ее 15-летней дочери были обнаружены местными жителями на крутом склоне у обочины дороги вблизи населенного пункта Ичмелер. Они были завернуты в простыню и перевязаны веревкой.

На место происшествия были направлены бригады медиков и полицейских, которые выдвинули версию, что погибшие являются российскими гражданами. В полиции также считают, что они стали жертвами преступления. В сообщении не уточняется, были ли при погибших документы, удостоверяющие их личности.