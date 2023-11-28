В Мадриде мужчина напал с ножом на полицейских

В Мадриде мужчина ворвался с ножом в отделение муниципальной полиции Вилья-де-Вальекас и пытался нанести ранения полицейским. Об этом сообщает El Mundo.

По данным издания, инцидент произошел около 13:50 по московскому времени 28 ноября.

«Мужчина, вооруженный ножом, вошел в отделение муниципальной полиции Вилья-де-Вальекас в Мадриде и попытался нанести ножевые ранения нескольким полицейским, которые находились у входа», — говорится в тексте.