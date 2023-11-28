Отравление жены главы ГУР Буданова: что известно об инциденте
28 ноября украинские СМИ сообщили об отравлении супруги руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны. Позднее информацию подтвердило и само ведомство. Как сообщает News.ru, сейчас она находится в стабильном состоянии, пока эксперты спорят, чем именно и кто мог отравить женщину.
Официальная информация
В главном управлении ГУР МО Украины официально подтвердили отравление супруги Буданова. Представитель ведомства Андрей Юсов сообщил в беседе с журналистами, что появившаяся в СМИ информация соответствует действительности.
Он подчеркнул, что Буданова действительно была отравлена тяжелыми металлами и сейчас уже завершает курс лечения. Другие подробности он приводить не стал.
Чем отравили Буданову
По информации украинского издания «Бабель», Марианну госпитализировали с отравлением тяжелыми металлами на фоне сильного ухудшения самочувствия. В публикации уточнили, что курс лечения Будановой уже завершается.
Источники «Украинской правды» заявляют, что женщину могли отравить при помощи еды. По словам собеседников издания, симптомы быстро проявились у нее из-за небольшой массы тела.
Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин предположил, что супругу главы ГУР могли отравить рицином или ботулином. Их могли добавить в чай или кофе. По его мнению, это «что-то не очень сложное» и однозначно покажет лишь экспертиза.
Отметим, что пострадали также несколько сотрудников ГУР. У Буданова отравления не выявили.
Кто мог отравить жену главы ГУР
Никулин считает, что за отравлением Марианны может стоять Владимир Зеленский. По его словам, это выгодно украинскому лидеру, поскольку и Буданов, и главком ВСУ Валерий Залужный находятся «на другой стороне».
«Зеленский и [руководитель офиса президента Украины Андрей] Ермак — ставленники британцев, а Буданов и Залужный — ставленники американцев. Вот между этими двумя группировками и происходит борьба», — заявил эксперт.
Отметим, что ранее бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен заявлял, что Буданов представляет для Зеленского реальную угрозу. Он считает, что начальник ГУР может возглавить заговор украинских генералов.
Представители украинской разведки в беседе с журналистами отмечали, что тяжелые металлы не могли случайно попасть в организм Будановой. Вещества, по их словам, никак не применяются в быту или военных задачах.