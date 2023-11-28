Отравление жены главы ГУР Буданова: что известно об инциденте

28 ноября украинские СМИ сообщили об отравлении супруги руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны. Позднее информацию подтвердило и само ведомство. Как сообщает News.ru, сейчас она находится в стабильном состоянии, пока эксперты спорят, чем именно и кто мог отравить женщину.

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В главном управлении ГУР МО Украины официально подтвердили отравление супруги Буданова. Представитель ведомства Андрей Юсов сообщил в беседе с журналистами, что появившаяся в СМИ информация соответствует действительности.

Он подчеркнул, что Буданова действительно была отравлена тяжелыми металлами и сейчас уже завершает курс лечения. Другие подробности он приводить не стал.

Чем отравили Буданову

По информации украинского издания «Бабель», Марианну госпитализировали с отравлением тяжелыми металлами на фоне сильного ухудшения самочувствия. В публикации уточнили, что курс лечения Будановой уже завершается.

Источники «Украинской правды» заявляют, что женщину могли отравить при помощи еды. По словам собеседников издания, симптомы быстро проявились у нее из-за небольшой массы тела.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин предположил, что супругу главы ГУР могли отравить рицином или ботулином. Их могли добавить в чай или кофе. По его мнению, это «что-то не очень сложное» и однозначно покажет лишь экспертиза.

Отметим, что пострадали также несколько сотрудников ГУР. У Буданова отравления не выявили.

Кто мог отравить жену главы ГУР

Никулин считает, что за отравлением Марианны может стоять Владимир Зеленский. По его словам, это выгодно украинскому лидеру, поскольку и Буданов, и главком ВСУ Валерий Залужный находятся «на другой стороне».

«Зеленский и [руководитель офиса президента Украины Андрей] Ермак — ставленники британцев, а Буданов и Залужный — ставленники американцев. Вот между этими двумя группировками и происходит борьба», — заявил эксперт.

Отметим, что ранее бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен заявлял, что Буданов представляет для Зеленского реальную угрозу. Он считает, что начальник ГУР может возглавить заговор украинских генералов.