В Татарстане арестовали 61-летнего лидера ОПГ «Кинопленка»

Суд в Татарстане заключил под стражу 61-летнего лидера организованной преступной группы «Кинопленка», обвиняемого в особо тяжких преступлениях. Об этом 28 ноября сообщается на странице Следственного комитета России в соцсетях.

Уроженцу Казани вменяют три убийства и два покушения, а также бандитизм, создание преступного сообщества и незаконное хранение оружия. По данным ведомства, фигурант собрал банду в 1997 году и вместе с подельниками орудовал в столице республики, Зеленодольском районе и Буинске.