В Татарстане арестовали 61-летнего лидера ОПГ «Кинопленка»
Суд в Татарстане заключил под стражу 61-летнего лидера организованной преступной группы «Кинопленка», обвиняемого в особо тяжких преступлениях. Об этом 28 ноября сообщается на странице Следственного комитета России в соцсетях.
Уроженцу Казани вменяют три убийства и два покушения, а также бандитизм, создание преступного сообщества и незаконное хранение оружия. По данным ведомства, фигурант собрал банду в 1997 году и вместе с подельниками орудовал в столице республики, Зеленодольском районе и Буинске.
Полтора десятка членов ОПГ «Кинопленка» осудили в 2011-м, главарю же удалось скрыться. 26 ноября его задержали в Ростове-на-Дону. По ходатайству следователей злоумышленника арестовали.
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