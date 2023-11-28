В Перми пропал 14-летний мальчик
Обновлено: подросток найден живым. Об этом сообщили поисковики.
В Перми не вернулся домой подросток 14 лет. О том, где он, ничего неизвестно с вечера 27 ноября. Отряд имени Ирины Бухановой объявил о поисковой операции.
«Пропал ***, 14 лет. 27 ноября вечером не вернулся домой (г. Пермь, Свердловский р-он, ул. Модераха)», — говорится в сообщении отряда в соцсетях.
Владислав ростом 164 см, худощавый, у него светлые волосы и серо-голубые глаза. Подросток был одет в черно-серый длинный пуховик, вязаную ярко-синюю шапку, темные джинсы.