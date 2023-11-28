Суд признал законным арест подозреваемого в убийстве родственников Намина

Московский областной суд признал законным арест Романа Микояна, обвиняемого в убийстве сына и тещи основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 28 ноября.

— Постановление Истринского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения, — огласил решение судья.

Преступление, о котором идет речь, произошло 18 октября. Утром 19 октября в собственном коттедже были найдены тела тещи и сына основателя рок-группы «Парк Горького» Стаса Намина.

Вскоре по подозрению в двойном убийстве был задержан пасынок музыканта Роман Микоян. О том, что известно о громком деле, — в материале «Вечерней Москвы».