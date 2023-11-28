В России разоблачили управляемую с Украины сеть нарколабораторий

«Установлено, что в течение нескольких лет злоумышленниками была создана целая сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях. В настоящее время полицейскими задержан 21 фигурант, из них 12 украинцев. Только в Псковской области обнаружено около пяти тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов готового мефедрона», — сообщает «МВД МЕДИА».