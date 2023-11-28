Задержанный за взятки чиновник Ромодановский начал сотрудничать со следствием

Бывший глава Следственного управления по Северо-Западному административному округу Москвы Сергей Ромодановский, задержанный по делу о взятке в размере 15 миллиардов рублей у компании Merlion, начал сотрудничать со следствием. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Задержанный за взятки чиновник Ромодановский начал сотрудничать со следствием
© ТАСС

По данным канала, чиновник должен был частично или полностью признать свою вину, так как это является основным условием заключения досудебного соглашения. Он уже начал давать показания на других лиц.

О задержании Ромодановского стало известно 10 ноября. Вместе с ним по делу о получении крупной взятки и создании преступного сообщества задержали бывшего руководителя Хорошевского отдела Следственного комитета (СК) столицы Рустама Юсупова и экс-следователя СК Андрея Жирютина. Чиновников арестовали до 10 января 2024 года.

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