Задержанный за взятки чиновник Ромодановский начал сотрудничать со следствием

Бывший глава Следственного управления по Северо-Западному административному округу Москвы Сергей Ромодановский, задержанный по делу о взятке в размере 15 миллиардов рублей у компании Merlion, начал сотрудничать со следствием. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, чиновник должен был частично или полностью признать свою вину, так как это является основным условием заключения досудебного соглашения. Он уже начал давать показания на других лиц.