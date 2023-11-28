На месторождении «Сургутнефтегаза» бурильщика насмерть раздавило туалетом

«В ПАО „Сургутнефтегаз“ уделяется первостепенное внимание вопросам промышленной безопасности и охраны труда. Перед началом работ все проходят инструктажи. Производство опасное. Несчастные случаи, к сожалению, не исключены. Проводится расследование. Выводы позволят избежать подобных происшествий в последующем. У нас требования по охране труда и промышленной безопасности для всех одинаковы, кто трудится на наших месторождениях», — сообщили в компании.