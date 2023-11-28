На месторождении «Сургутнефтегаза» бурильщика насмерть раздавило туалетом

На Лукъявинском месторождении нефтяной компании «Сургутнефтегаз» бурильщика насмерть раздавило туалетом. Об этом URA.RU сообщили сотрудники компании на условиях анонимности.

На месторождении «Сургутнефтегаза» бурильщика насмерть раздавило туалетом
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«Несчастный случай на месторождении произошел с рабочим подрядчика СНГ из компании АО „УПНПиКРС“. Они занимаются капитальным ремонтом скважин для. Бурильщика зажало между трактором и туалетом во время транспортировки. После несчастного случая началось служебное расследование», — сообщил собеседник.

В пресс-службе компании «Сургутнефтегаз» подтвердили информацию о начале проверки.

«В ПАО „Сургутнефтегаз“ уделяется первостепенное внимание вопросам промышленной безопасности и охраны труда. Перед началом работ все проходят инструктажи. Производство опасное. Несчастные случаи, к сожалению, не исключены. Проводится расследование. Выводы позволят избежать подобных происшествий в последующем. У нас требования по охране труда и промышленной безопасности для всех одинаковы, кто трудится на наших месторождениях», — сообщили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что на Самотлорском месторождении погиб машинист подъемного агрегата нефтесервисной организации «ИНКОМнефть». Мужчина сорвался с мачты подъемного устройства.