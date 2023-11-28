Известный пластический хирург украл из ресторана бокалы на 1 млн рублей
Шесть дорогостоящих бокалов общей стоимостью в 1 млн рублей похитили из московского ресторана Lamborghini. Как сообщает телеканал «360», совладелец ресторана Аршак Григорян считает, что посуду украл один из номинантов премии «Топ-50 лучших персон».
Телеграм-канал SHOT утверждает, что к воровству причастен известный пластический хирург Александр Вдовин.
Кражу обнаружили после завершения вечеринки в честь премии. Григорян заявил, что уже предоставил полиции видео с камер видеонаблюдения.
«Один их номинантов получил премию и решил, что премии мало, прихватил с собой бокалы. Бокалы — французский хрусталь, для моего заведения было приобретено. Подарок», — сказал он.
Совладелец ресторана добавил, что гостей попросили вернуть бокалы, однако просьба осталось без ответа. После этого администрация обратилась в полицию, а на место прибыла оперативно-следственная группа. Адвокат рестораторов Елена Коробейникова отметила, что по факту кражи проводятся следственные действия.