Известный пластический хирург украл из ресторана бокалы на 1 млн рублей

Шесть дорогостоящих бокалов общей стоимостью в 1 млн рублей похитили из московского ресторана Lamborghini. Как сообщает телеканал «360», совладелец ресторана Аршак Григорян считает, что посуду украл один из номинантов премии «Топ-50 лучших персон».

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Телеграм-канал SHOT утверждает, что к воровству причастен известный пластический хирург Александр Вдовин.

Кражу обнаружили после завершения вечеринки в честь премии. Григорян заявил, что уже предоставил полиции видео с камер видеонаблюдения.

«Один их номинантов получил премию и решил, что премии мало, прихватил с собой бокалы. Бокалы — французский хрусталь, для моего заведения было приобретено. Подарок», — сказал он.