Девочку выбросили из окна школы в центре Москвы

По факту падения школьницы из окна образовательного учреждения проводится доследственная проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова во вторник, 28 ноября.

По ее словам, инцидент произошел 24 ноября. Во время игры в школе в центре столицы ученица выпала из окна. Пострадавшую госпитализировали, ее жизни ничто не угрожает.

— Следователи столичного Следственного комитета находятся на месте происшествия, опрашивается директор, учителя и очевидцы произошедшего, — подчеркнула Иванова.