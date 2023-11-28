Суд продлил арест журналиста The Wall Street Journal Гершковича

«Продлён срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана... до 30 января 2024 года», — отмечается в заявлении.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта за шпионаж. По данным ФСБ России, журналист по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.