Жителей 15 регионов предупредили об угрозе шторма

Жизнеобеспечение населения может быть нарушено на этой неделе на территории 15 регионов шести федеральных округов России из-за штормового ветра скоростью до 30 метров в секунду и сильных осадков.

Как сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), такие происшествия, в частности, ожидаются в Краснодарском, Ставропольском, Красноярском, Камчатском краях, Адыгее, Северной Осетии, Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Челябинской, Магаданской областях, Чукотском автономном округе, а также на севере островов большой Курильской гряды.