Рязанский губернатор назвал последствия от сбитого беспилотника ВСУ

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в Telegram, что по предварительной информации, пострадавших и материального ущерба от сбитого беспилотника в регионе нет. БПЛА был сбит средствами ПВО.

Сегодня вечером по сообщению Минобороны РФ средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбит беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации пострадавших и материального ущерба нет, — подчеркнул Малков.

Telegram-канал Baza уточняет, что, также по предварительным данным, сбитый в Рязанской области беспилотник пытался атаковать авиабазу Дягилево. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что дежурными средствами ПВО над Рязанской областью был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Инцидент произошел вечером 27 ноября. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации была пресечена около 21:30 мск.