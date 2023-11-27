Еще 12 человек подали заявления в полицию на Шабутдинова

Еще 12 человек подали заявления в МВД на блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова за мошенничество. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель «Общероссийского движения предпринимателей» Андрей Ковалев.

По его словам, данных фигурантов не было в списках МВД, их заявления приняли для рассмотрения. Также Ковалев указал, что в выходные организовал встречу пострадавших от «незаконной деятельности Шабутдинова и других блогеров».