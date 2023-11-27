Прокуратура озвучила позицию по обжалованию приговора Баязитовой

Прокуратура не станет обжаловать приговор журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой, поскольку считает его обоснованным. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила помощник прокурора ЮВАО Москвы Елена Прокопенко.

Ранее Басманный суд Москвы назначил 5 лет и 4,5 года колонии Баязитовой и Архаровой. Их признали виновными в вымогательстве денег на «блок» негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Государственное обвинение просило назначить им 14 и 13 лет лишения свободы соответственно.

«Полагаю, что приговор является обоснованным, в апелляционном порядке обжаловаться не будет», — заявила Прокопенко.

Адвокат Игорь Михеев заявил, что сторона защиты собирается обжаловать приговор. По его словам, Баязитова собирается «добиваться справедливости». Адвокат Архаровой Елена Федулова также подтвердила планы оспорить решение суда.