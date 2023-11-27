Прокуратура озвучила позицию по обжалованию приговора Баязитовой
Прокуратура не станет обжаловать приговор журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой, поскольку считает его обоснованным. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила помощник прокурора ЮВАО Москвы Елена Прокопенко.
Ранее Басманный суд Москвы назначил 5 лет и 4,5 года колонии Баязитовой и Архаровой. Их признали виновными в вымогательстве денег на «блок» негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Государственное обвинение просило назначить им 14 и 13 лет лишения свободы соответственно.
«Полагаю, что приговор является обоснованным, в апелляционном порядке обжаловаться не будет», — заявила Прокопенко.
Адвокат Игорь Михеев заявил, что сторона защиты собирается обжаловать приговор. По его словам, Баязитова собирается «добиваться справедливости». Адвокат Архаровой Елена Федулова также подтвердила планы оспорить решение суда.
Напомним, что оглашение приговора несколько раз переносилось. Оно было назначено на 20 ноября, а затем на 24 ноября. Однако в пятницу, 24 ноября, подсудимых завели в зал, но приговор оглашен не был. Причины в суде не уточнили.