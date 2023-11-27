Москвич нашел в стейке иглу

Житель Москвы заказал два стейка «Мираторг» и обнаружил при жарке в одном из них трехсантиметровую иглу. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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По данным канала, стейки были куплены в фирменном магазине «Мираторга» через приложение. При этом один кусок был нормальным, а вот во втором во время жарки москвич обнаружил иглу.

Он вернул мясо в магазин и получил назад свои деньги, а также написал заявление в полицию.

«Игла, которую житель Москвы нашел в стейке, могла попасть туда во время производства. Похожими иглами пользуются, когда накачивают мясо солевыми растворами», — отмечает канал.