Москвич нашел в стейке иглу
Житель Москвы заказал два стейка «Мираторг» и обнаружил при жарке в одном из них трехсантиметровую иглу. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, стейки были куплены в фирменном магазине «Мираторга» через приложение. При этом один кусок был нормальным, а вот во втором во время жарки москвич обнаружил иглу.
Он вернул мясо в магазин и получил назад свои деньги, а также написал заявление в полицию.
«Игла, которую житель Москвы нашел в стейке, могла попасть туда во время производства. Похожими иглами пользуются, когда накачивают мясо солевыми растворами», — отмечает канал.
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