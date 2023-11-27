ФСБ пришла с обысками к производителю «Живого» пива

В компании-производителе пива и лимонадов Ипатовский пивоваренный завод проводятся обыски и выемка документов сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ), передает РБК.

По словам источника, это связано с выявлением схемы скрытого производства пива.

Согласно информации на сайте производителя, на предприятии производят пиво под брендами «Живое», «Лебердон», «Домашнее», «Ипатово», а также лимонады и энергетики Mirax. Продукцию поставляют в разные крупные сети.

Владельцем 100% фирмы является бизнесмен Михаил Харин. Он также является гендиректором. Ему принадлежит трейдерская структура «Продбизнес». Она, в свою очередь, занимается оптовой торговлей напитками.