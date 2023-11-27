Подростки предстанут перед судом из-за обезглавливания учителя во Франции

Шестеро подростков, обвиняемых в причастности к обезглавливанию французского преподавателя истории, предстанут перед судом, передает Reuters. Убийство учителя Самюэля Пати в 2020 году совершил 18-летний выходец из Чечни, который был застрелен полицией вскоре после нападения. Несовершеннолетним, которым на момент нападения было 14–15 лет, будут предъявлены обвинения в преднамеренном преступном сговоре.

Следователи считают, что причиной жестокой расправы над педагогом стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые Пати показал на уроке, чем вызвал гнев у некоторых родителей-мусульман. Дело в том, что последователи ислама считают любое изображение пророка богохульным.

Одной из обвиняемых — 15-летней девочке, которая рассказала родителям, что Пати показывал карикатуры на пророка в классе — будет предъявлено обвинение в ложном доносе. Было установлено, что ее не было в кабинете, когда это произошло. Пятеро других несовершеннолетних обвиняются в преднамеренном преступном сговоре, или засаде. Они подозреваются в том, что указали убийце на Пати или помогли проследить за его выходом из школы.

Все шестеро школьников были переданы в детский суд, им грозит до 2,5 года лишения свободы. Слушания, которые продлятся до 8 декабря, пройдут за закрытыми дверями.