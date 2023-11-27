Жители Подмосковья оказались заперты из-за снегопада

Жители подмосковного Ленинского городского округа оказались заперты в своем районе из-за снегопада. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

© Lenta.ru

Выехать оказались не способны жители жилого комплекса «Пригород Лесное». На опубликованных в сети кадрах видно, что на улице скопилась длинная очередь из пассажиров.

«Из-за снегопада, ледяного дождя и нечищенных дорог общественный транспорт не может оперативно обеспечить вывоз пассажиров к метро», — рассказали очевидцы.