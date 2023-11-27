Полмиллиона человек без света, семеро пострадали: последние новости об урагане в Крыму

На западное побережье Крыма обрушился шторм с ураганным ветром, около 500 тысяч местных жителей остались без света, семеро человек пострадали, более 300 - эвакуированы. Последние новости об урагане и его последствиях - в материале «Рамблера».

Причины непогоды

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В четверг, 23 ноября, в Крыму объявили штормовое предупреждение на выходные дни и понедельник из-за приближения средиземноморского циклона. Спасатели предупредили о сильных дождях с ураганным ветром и призвали людей покинуть прибрежные зоны Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

26 ноября в гидрометцентре Крыма сообщили РИА Новости, что на северо-западе полуострова скорость ураганного ветра достигала 40 метров в секунду. Скорость ветра в Севастополе составляла 26 метров в секунду, Евпатории - 25.

В крымском Центре управления регионом отмечали, что пик шторма придется на период с 21:00 до полуночи.

Последствия

Неназванный источник «Известий» сообщил утром 27 ноября, что в результате шторма в Евпатории и Симферополе пострадали семеро человек, двое из них попали в больницы.

Глава администрации Евпатории Елена Демидова сообщила РИА Новости, что из-за непогоды подтопило домовладения у побережья. На подъездах к городу частично затопило трассу из Симферополя, ее пришлось перекрыть.

Всего из-за непогоды в Крыму были эвакуированы 311 человек.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в Telegram-канале видео затопленных улиц и сообщил, что река Бельбек вышла из берегов из-за нагонной волны. В результате были подтоплены жилые дома. Он рассказал, что в городе упали 63 дерева и три рекламных щита, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов трех зданий и 17 машин.

Шторм коснулся и других российских регионов. РИА Новости Крым сообщает со ссылкой на Росморречфлот, что сильный шторм выбросил на мель у побережья Анапы в районе поселка Витязево сухогруз Blue Shark.

Реакция властей

Из-за шторма в Крыму создали оперативный штаб. Члены правительства находятся на прямой связи, все службы приведены в состояние повышенной готовности, рассказал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Из-за непогоды понедельник, 27 ноября, объявили в регионе выходным днем. В оперштабе региона сообщили, что в понедельник в Крыму снова ожидается ураганный ветер до 35-40 метров в секунду и сильные дожди с мокрым снегом. Людей попросили не ездить на личном транспорте.