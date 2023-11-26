Ураган обрушился на побережье Крыма

На северо-западное побережье Крыма обрушился ураган — ветер до 40 м/c бушует на полуострове Тарханкут и в поселке Черноморское, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«Скорость ветра в Севастополе — 26 м/c, Херсонес — 25, Евпатория — 25 и Черноморское — ураган 40 м/c, — уточнили в гидрометцентре.

В администрации Евпатории пояснили, что производится эвакуация домовладений, находящихся у побережья. Кроме того, на подъездах к городу была закрыта международная трасса.