Монтажник перерезал трос коллеге на 15-метровой высоте

Инцидент произошел, когда два монтажника-высотника работали на фасаде многоэтажного дома в Ростове-на-Дону. Пострадавший упал с пятого этажа и получил серьезные травмы, сообщает Telegram-канал Mash.

Монтажные работы велись на улице Космонавтов. На высоте пятого этажа 47-летний Вячеслав С. и его ровесник Игорь П. поссорились, обсуждая служебные обязанности. Во время спора Игорь взял ножницы и перерезал страховочный трос коллеги.

Вячеслав рухнул на землю с 15-метровой высоты. Прохожие вызвали скорую, рабочего доставили в больницу, где сделали несколько операций.

Медики говорят, что упавший находится в тяжёлом состоянии. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.