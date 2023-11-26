Освобожденный россиянин работал на фестивале в Израиле

Россиянин Рон Кривой работал звукооператором на музыкальном фестивале в Израиле, на который палестинское движение ХАМАС напало 7 октября. Об этом сообщили в The Times of Israel. Авторы статьи отметили, что Кривого освободили из-за уважения к президенту РФ Владимиру Путину.

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«25-летний Рони Кривой работал звукооператором на музыкальном рейве Supernova 7 октября, когда террористы ХАМАС напали на собравшихся, убив и похитив сотни людей», — говорится в материале.

Отмечается, что сначала Кривой успел сбежать от бойцов ХАМАС и спрятаться в яме, однако его все равно нашли.