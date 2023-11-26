Россиянин Рон Кривой работал звукооператором на музыкальном фестивале в Израиле, на который палестинское движение ХАМАС напало 7 октября. Об этом сообщили в The Times of Israel. Авторы статьи отметили, что Кривого освободили из-за уважения к президенту РФ Владимиру Путину.
«25-летний Рони Кривой работал звукооператором на музыкальном рейве Supernova 7 октября, когда террористы ХАМАС напали на собравшихся, убив и похитив сотни людей», — говорится в материале.
Отмечается, что сначала Кривой успел сбежать от бойцов ХАМАС и спрятаться в яме, однако его все равно нашли.
Ранее пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну сообщил, что ХАМАС освободило российского заложника. Палестинское движение объяснило решение выражением признания позиции Владимира Путина по конфликту на Ближнем Востоке.