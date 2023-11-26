В Москве на Мосфильмовской улице загорелась электропроводка
В Москве на Мосфильмовской области произошло возгорание электропроводки. Движение в районе происшествия полностью перекрыто, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.
В ведомстве пояснили, что возгорание произошло в районе дома 43/40. На место инцидента прибыли экстренные службы.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее сообщалось, что в столице сгорел цветочный склад. Причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.
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