В Москве на Мосфильмовской улице загорелась электропроводка

В Москве на Мосфильмовской области произошло возгорание электропроводки. Движение в районе происшествия полностью перекрыто, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

В ведомстве пояснили, что возгорание произошло в районе дома 43/40. На место инцидента прибыли экстренные службы.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что в столице сгорел цветочный склад. Причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

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