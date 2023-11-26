Вылетевший в Москву самолёт вернулся в аэропорт Самары по технической причине

Самолёт, вылетевший в Москву, вернулся в аэропорт Самары Курумоч по технической причине, информирует пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

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«Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет причины возврата воздушного судна в аэропорт Самары», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, посадка в аэропорту прошла благополучно, никто из находившихся на борту 128 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал.