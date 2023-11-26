Один из беспилотников ВСУ врезался в жилой дом в Туле, один человек пострадал

Один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, заявил губернатор региона Алексей Дюмин.

Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Туле
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По его словам, ночью в Тульской области средства ПВО сбили два украинских беспилотника.

«Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трёх квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома», — говорится в заявлении губернатора.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, в ближайшее время также будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир.

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