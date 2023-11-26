Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Туле

Один из беспилотников ВСУ врезался в жилой дом в Туле, один человек пострадал
Один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, заявил губернатор региона Алексей Дюмин.
По его словам, ночью в Тульской области средства ПВО сбили два украинских беспилотника.
«Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трёх квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома», — говорится в заявлении губернатора.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь, в ближайшее время также будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир.