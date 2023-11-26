Собянин сообщил об отражении атаки нескольких БПЛА на Москву

«Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву», — заявил он.

Кроме того, по словам Собянина, системы ПВО перехватили и уничтожили несколько украинских дронов в Брянской, Тульской и Калужской областях.