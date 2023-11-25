Экс-владелица кафе «Андерсон» угрожала расправой журналистке РБК

Основательница ресторанной сети «Андерсон» Анастасия Татулова покинула Россию, после того как у нее возникли проблемы с налогами. В своем telegram-канале она написала сообщение о посещении международной IT-конференции WebSummit, которая проходит в Лиссабоне.

«Я теперь тут [в Лиссабоне] живу», — написала Татулова у себя в Telegram в ответ на сообщения пользователей.

На уточняющие вопросы о переезде ответила: «Да, теперь уже насовсем». Telegram-канал Shot сообщил о том, что основательницу сети «Андерсон» проверяет налоговая служба по подозрению в фрагментации бизнеса, что привело к значительному уменьшению налоговых выплат.