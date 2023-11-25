Прокуратура проверит «Победу», за отказ подростку в перелете из Тюмени в Москву
Прокуратура начала проверку в отношении авиакомпании «Победа», в самолете которой тюменскому подростку не хватило места, из-за чего тому пришлось ждать сутки другого рейса, чтобы улететь в Москву. Сообщение об этом появилось в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
«В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о том, что 23.11.2023 в аэропорту Тюмени авиакомпанией „Победа“ отказано в регистрации и перевозке рейсом 450 по маршруту Тюмень — Москва подростку, по причине отсутствия мест на борту воздушного суда при наличии у него авиабилета. Авиакомпанией организована отправка пассажира по указанному маршруту 24.11.2023. По данному факту Тюменской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия», — сообщили в ведомстве.
В начале ноября Транспортная прокуратура устроила проверку из-за инцидента с самолетом авиакомпании Utair. Борт следовал в Новосибирск, но вынужденно вернулся в аэропорт Сургута из-за технических проблем.