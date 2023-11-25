Убившего Флойда полицейского тяжело ранили ножом в тюрьме

Бывшего полицейского Дерека Шовина, осужденного за убийство Джорджа Флойда, атаковали в тюрьме ножом, передает агентство Associated Press (AP). Нападавшими оказались такие же заключенные.

Федеральное бюро тюрем США подтвердило случившееся в учреждении, где отбывает свой срок Шовин, но не раскрыло имя пострадавшего. Кроме того, в ведомстве уточнили, что раненного заключенного госпитализировали.

AP направило запрос адвокатам Шовина и ФБР для комментариев по данному инциденту. Он был приговорен к 22,5 года тюремного заключения за убийство Джорджа Флойда в мае 2020 года.

Недавно у конгрессвумен США Мэри Гей Скэнлон, которая выступала за сокращение финансирования полиции после акций BLM, угнали автомобиль с личными вещами. После общественного мероприятия в Филадельфии политик направилась к своему автомобилю, где ее поджидали двое афроамериканцев с оружием в руках.