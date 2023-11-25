Тверской суд Москвы арестовал главу Ленинского городского округа Подмосковья

Алексей Спасский проходит по делу о получении взятки. Он пробудет под стражей до 22 января 2024 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции, ранее по месту работы чиновника силовики провели обыск.

Главу Ленинского района Подмосковья арестовали по делу о взятке
© © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Сегодня этот же суд арестовал также до 22 января замглавы Ленинского района области Альберта Гравина. Кроме того, отправлен под домашний арест предполагаемый посредник в передаче взятки Алексей Соловьёв.

ТАСС отмечает, что один из бизнесменов хотел перевести земельный участок из одной категории в другую для последующего строительства. За эту услугу Гравин потребовал 60 миллионов рублей.

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