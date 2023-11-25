Главу Ленинского района Подмосковья арестовали по делу о взятке

Тверской суд Москвы арестовал главу Ленинского городского округа Подмосковья
Алексей Спасский проходит по делу о получении взятки. Он пробудет под стражей до 22 января 2024 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции, ранее по месту работы чиновника силовики провели обыск.
Сегодня этот же суд арестовал также до 22 января замглавы Ленинского района области Альберта Гравина. Кроме того, отправлен под домашний арест предполагаемый посредник в передаче взятки Алексей Соловьёв.
ТАСС отмечает, что один из бизнесменов хотел перевести земельный участок из одной категории в другую для последующего строительства. За эту услугу Гравин потребовал 60 миллионов рублей.