В России руководителя детского парламента задержали по подозрению в педофилии

В Братске Иркутской области полиция задержала педагога, руководителя детского городского парламента по подозрению в педофилии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Предварительно, жертвой мужчины стала 15-летняя школьница. По ее словам, подозреваемый слал ей обнаженные фотографии, трогал ее, а также намекал на интимные действия.

В полицию с заявлением обратились родители пострадавшей, которые увидели в телефоне переписку с педагогом. После задержания было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что все остальные члены организации отзываются о задержанном положительно.