Осужденному из-за пожара в «Зимней вишне» отказали в УДО

В Свердловской области суд отказал осужденному по первому делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» Андрею Бурсину в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в пресс-службе Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.

«Постановлением Тагилстроевского районного суда г. Н.Тагила <…> от 24.11.2023 оставлено без удовлетворения ходатайство адвоката Полковникова А.В. об условно-досрочном освобождении осужденного Бурсина А.С. от отбывания наказания», — заявили в пресс-службе.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в 2018 году. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из которых — дети. В 2021 году кемеровский суд приговорил Бурсина к шести годам колонии. По данным следствия, обвиняемый не организовал должную проверку, что повлекло к гибели людей.