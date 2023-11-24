Основательница сети «Андерсон» прокомментировала новости об уходе от налогов

Все налоги сетью «Андерсон» уплачивались вовремя, и у контролирующих органов не было претензий. Об этом заявила Forbes бывшая бизнес-омбудсмен малого и среднего бизнеса и основательница сети кафе Анастасия Татулова.

Ранее стало известно, что бывшей владелице кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов и махинации с бизнесом. По данным Telegram-канала SHOT, она раздробила свою сеть кафе на десятки юридических лиц, таким образом значительно сокращая сумму выплачиваемых налогов.

Канал также отметил, что ежегодно «Андерсон» приносил владелице до 2 млрд рублей. Этот факт и заинтересовал сотрудников Федеральной налоговой службы. При этом сама Татулова продала сеть компании «Вкусвилл» и переехала в Португалию.

Сама бывшая бизнес-омбудсмен малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова опровергла информацию о том, что основная ею сеть кафе проверяется налоговой.

«Все мои налоги уплачены, ни о каких претензиях ко мне лично со стороны любых служб мне неведомо. Мы являемся и являлись всегда социально ответственным бизнесом, создавали рабочие места, платили рыночные зарплаты, полностью платили все налоги, много занимались благотворительностью», — заявила Татулова.