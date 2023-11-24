Во Франции задержали трех грузин за кражу редких изданий произведений Пушкина

Три выходца из Грузии задержаны во Франции по подозрению в краже из библиотек редких изданий произведений русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщила на своем сайте газета Le Journal du Dimanche.

Во Франции задержали трех грузин за кражу редких изданий произведений Пушкина
© globallookpress.com

Первая кража на территории Франции была зафиксирована в библиотеке Высшей нормальной школы (ENS) в Лионе в июле. Тогда библиотекари обнаружили, что возвращенные после прочтения оригиналы были заменены на копии. В ночь на 10 октября воры вскрыли при помощи лома входную дверь библиотеки Национального института восточных языков и цивилизаций (Inalco) и вынесли оттуда около десятка книг. Выйти же на след участников преступной сети смогли как раз после этого эпизода, поскольку 9 октября двое мужчин приходили в эту библиотеку и просили посмотреть первые издания Пушкина.

Задержать подозреваемых удалось 20 ноября после расследования Центрального офиса по борьбе с контрабандой культурных ценностей (OCBC) французской полиции. По версии следователей, трое подозреваемых в возрасте 24, 26 и 44 лет (две женщины и один мужчина) являются участниками обширной преступной сети, специализирующейся на кражах произведений поэта по всей Европе.

В эту же сеть предположительно входит и задержанный 8 ноября в Бельгии 38-летний выходец из Грузии, который в октябре пытался получить доступ к изданиям произведений Пушкина в Национальной библиотеке Франции, а позже, предположительно, помогал скрыться участникам кражи книг из библиотеки Inalco. Однако европейский ордер на арест в отношении него был выдан по запросу литовских властей, которые подозревают его в краже раритетных прижизненных изданий на русском языке Николая Гоголя, Михаила Лермонтова и Пушкина из библиотеки Вильнюсского университета. По оценке правоохранительных органов, стоимость книг может составлять €440 тыс.

Мотивы задержанных пока до конца не установлены. Один из них утверждал, что получил конкретный заказ на похищение книг Пушкина от анонимного заказчика.