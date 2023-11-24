Дом сенатора Республики Алтай обокрали в подмосковной Истре

Воры вынесли из дома сенатора Республики Алтай Владимира Полетаева в подмосковной Истре ювелирные украшения и деньги, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным главка МВД по Подмосковью, двое подозреваемых проникли в частный дом в деревне Покровское в подмосковной Истре, отжав двери. Злоумышленники похитили деньги и ювелирные украшения. Ущерб подсчитывается. Заявление о краже написала местная жительница 1975 года рождения, передает РИА «Новости».

Между тем, как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, из коттеджа похитили 200 тыс. рублей и ювелирные украшения на сумму более 800 тыс. рублей.

В данный момент полицейские проводят направленные на установление и задержание преступников оперативно-разыскные мероприятия, сообщили в МВД. Возбуждено дело о краже (ст. 158 УК РФ).

Как уточнил источник в правоохранительных органах, дом принадлежит члену Совфеда Владимиру Полетаеву, который с сентября 2014 года представляет в Совете Федерации Республику Алтай.