Экс-депутат Закса Красноярского края Гольдман объявлен в розыск

Бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана объявили в розыск по подозрению в мошенничестве. Об этом 24 ноября сообщил ТАСС начальник ГСУ МВД по региону Руслан Северин.

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По данным следствия, на бизнесмена написали заявления больше тысячи пайщиков сельхозкооператива «Агро вклад», большей частью которого владеет Гольдман. Потерпевшие оценили ущерб более чем в миллиард рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Утром в пятницу силовики провели обыски на десятке объектов, имеющих отношение к экс-парламентарию и его компаниям. Следственные мероприятия продолжаются, уточнили в красноярском ГУ МВД.