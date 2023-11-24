Экс-депутат Закса Красноярского края Гольдман объявлен в розыск

Бывшего депутата Красноярского края объявили в розыск за мошенничество
Бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана объявили в розыск по подозрению в мошенничестве. Об этом 24 ноября сообщил ТАСС начальник ГСУ МВД по региону Руслан Северин.
По данным следствия, на бизнесмена написали заявления больше тысячи пайщиков сельхозкооператива «Агро вклад», большей частью которого владеет Гольдман. Потерпевшие оценили ущерб более чем в миллиард рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ.
Утром в пятницу силовики провели обыски на десятке объектов, имеющих отношение к экс-парламентарию и его компаниям. Следственные мероприятия продолжаются, уточнили в красноярском ГУ МВД.
Ранее в розыск объявили бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова. Его подозревают в госизмене и участии в боевых действиях на стороне киевского режима. Санкция статьи 275 УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет колонии.