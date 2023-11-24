В России произошло два землетрясения

В двух российских регионах — на Сахалине и в Бурятии — произошли землетрясения.

По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, которую цитирует ТАСС, на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,4. Его эпицентр находился в 11 километрах восточнее села Пильво на глубине три километра. Толчки ощутили жители нескольких населенных пунктов.

В свою очередь, в управлении МЧС по Бурятии сообщили о подземных толчках магнгитудой 4,6. По предварительной информации толчки интенсивностью 2-3 балла ощущались в населенных пунктах Кумора и Новый Уоян. Разрушений нет, никто не пострадал.