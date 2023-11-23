Появились подробности о причине лобового столкновения поездов под Ульяновском

Поезда под Ульяновском не избежали лобового столкновения из-за пьяной дежурной, которая должна была развести составы. Такие подробности о причине инцидента появились у издания Baza в Telegram-канале.

Россиянка после употребления спиртного не заметила ошибку системы.

Как утверждает Baza, после ЧП машинистов двух поездов, а также дежурную по станции Бряндино отправили на медицинское освидетельствование. Согласно результатам анализа, мужчины были трезвы, а у дежурной выявили алкогольное опьянение — 0,352 миллиграмма на литр паров алкоголя выдыхаемого воздуха.

Причиной столкновения железнодорожных составов стали одновременно сбой системы и человеческий фактор. Сработал ложный сигнал о свободных путях. Автоматическая система по какой-то причине подвела, однако работница РЖД должна была отслеживать пути, чтобы не допустить аварии.

Россиянка во время допроса призналась, что действительно выпила перед сменой. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта.

22 ноября стало известно, что поезд столкнулся с локомотивом в Ульяновской области в районе 962-го километра Куйбышевской железной дороги. В результате пострадали десятки пассажиров, у всех ссадины и ушибы. Среди обратившихся за помощью один ребенок.