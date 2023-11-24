В Петербурге задержали высокопоставленного начальника МВД

Начальника Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу Игоря Шиховцова и адвоката Олега Касатенко задержали по подозрению во взятке. Об этом сообщает Mash на Мойке.

По предварительным данным, адвокат передал полковнику юстиции 8 миллионов рублей за решение вопросов по уголовным делам, находившимся в производстве полицейского. Другие подробности случившегося в публикации не приводятся.

23 ноября сообщалось, что в Мордовии суд вынес приговор бывшему главе наркоотдела МВД. По версии следствия, в июле 2022 года полицейский получил взятку за предоставление служебной информации. Деньги ему перевели в виде биткоинов на криптокошелек. На транзакцию обратили внимание после первого транша в размере 2,5 миллиона рублей. Суд приговорил фигуранта уголовного дела к 12 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима.