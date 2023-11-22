Полиция задержала бывшего замминистра энергетики РФ Нидзельского

Сотрудники полиции задержали бывшего заместителя главы министерства энергетики Петра Нидзельского по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

До этого в Москве задержали заместителя директора департамента особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексея Яковлева. По предварительным данным, это связано с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай» в Челябинской области. Увольнять чиновника пока не планируют — его вина не доказана. Он работал директором парка с 2010 по 2021 год, а затем получил должность в министерстве. Подробности — в материале «Газеты.Ru».