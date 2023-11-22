Названа причина железнодорожной аварии в Ульяновской области

Причиной столкновения пассажирского поезда сообщением Пермь – Адлер с тепловозом в Ульяновской области стало грубое нарушение в организации работы станции Бряндино, сообщили в РЖД.

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По факту нарушения проводится внутренняя проверка, говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД. Там добавили, что пассажирский поезд, столкнувшийся с тепловозом, временно задерживается для проведения необходимых технических работ.

Кроме того, в связи с происшествием более чем на час был задержан пригородный поезд сообщением Димитровград – Ульяновск. На движении других поездов инцидент не сказался.