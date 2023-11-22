Названа причина железнодорожной аварии в Ульяновской области

РЖД: ЧП на железной дороге в Ульяновской области произошло из-за нарушений в работе станции Бряндино
Причиной столкновения пассажирского поезда сообщением Пермь – Адлер с тепловозом в Ульяновской области стало грубое нарушение в организации работы станции Бряндино, сообщили в РЖД.
По факту нарушения проводится внутренняя проверка, говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД. Там добавили, что пассажирский поезд, столкнувшийся с тепловозом, временно задерживается для проведения необходимых технических работ.
Кроме того, в связи с происшествием более чем на час был задержан пригородный поезд сообщением Димитровград – Ульяновск. На движении других поездов инцидент не сказался.
Напомним, в среду на станции Бряндино в Ульяновской области пассажирский поезд сообщением Пермь – Адлер столкнулся с локомотивом, пострадали 25 человек, в том числе один несовершеннолетний.