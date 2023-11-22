РЖД: ЧП на железной дороге в Ульяновской области произошло из-за нарушений в работе станции Бряндино

Причиной столкновения пассажирского поезда сообщением ПермьАдлер с тепловозом в Ульяновской области стало грубое нарушение в организации работы станции Бряндино, сообщили в РЖД.

Названа причина железнодорожной аварии в Ульяновской области
© Приволжская транспортная прокуратура/Telegram

По факту нарушения проводится внутренняя проверка, говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД. Там добавили, что пассажирский поезд, столкнувшийся с тепловозом, временно задерживается для проведения необходимых технических работ.

Появились подробности о столкновении поездов в Ульяновской области

Кроме того, в связи с происшествием более чем на час был задержан пригородный поезд сообщением Димитровград – Ульяновск. На движении других поездов инцидент не сказался.

Напомним, в среду на станции Бряндино в Ульяновской области пассажирский поезд сообщением Пермь – Адлер столкнулся с локомотивом, пострадали 25 человек, в том числе один несовершеннолетний.

12