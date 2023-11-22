Коровы на льду в российском регионе попали на видео

Коровы, с большим трудом переходящие скользкую дорогу под Магнитогорском (Челябинская область) после ледяного дождя, попали на видео. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило местное издание «Верстов.Инфо».

По информации источника, на юге Челябинской области в среду, 22 ноября, прошел ледяной дождь. На записи, сделанной очевидцем произошедшего, можно наблюдать, как стадо животных пытается перейти обледенелую трассу. Коровы поскальзываются на льду и падают прямо на дороге.