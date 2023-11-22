RT рассказал об украинской схеме распространения наркотиков ОПГ «ХимПром»

Телеканал Russia Today рассказал, что ОПГ «ХимПром» отказалась от крупных нарколабораторий и начала создавать в российских регионах небольшие группировки, которые курируются с территории Украины. По данным RT, по такой схеме ОПГ распространяет «самые опасные в мире синтетические наркотики».

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Телеканал отмечает, что наркокартель мог получить контроль над одним из старейших русскоязычных форумов даркнета, через который продают наркотики, поддельные документы и оружие.

Неназванные источники RT утверждают, что «ХимПром» продолжает распространять наркотики не только на Украине, но и в России. Члены группировки вербуют россиян, заставляя некоторых из них брать кредиты — в качестве залога за партию наркотиков или за оборудование для нарколаборатории.

Участники небольших группировок могут не знать друг друга, у каждого из них своя роль — это «финансисты», «кураторы», «операторы», «отделы кадров», «закладчики» и другие.

Источник РИА Новости в спецслужбах ранее сообщил, что доходы ОПГ «Химпром» оцениваются более чем в два миллиона долларов в месяц.